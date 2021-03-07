مقتل 3 عسكريين في تفجير إرهابي جنوب الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل ثلاثة من عناصر القوات الصومالية على الأقل، في انفجار وقع صباح اليوم في مدينة "واجد" بإقليم بكول جنوب غرب الصومال.



وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ستة من الجنود بجروح جراء الهجوم الناجم عن لغم أرضي استهدف عربة كان يستقلها الجنود الحكوميون.

بدورها أطلقت عناصر الجيش من القافلة العسكرية النار بكثافة عقب وقوع الانفجار دون معرفة ما إذا خلّفت خسائر بشرية أم لا.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية -التي تشن بين الحين والآخر هجمات على القوات الصومالية والأفريقية في الإقليم- مسؤوليتها عن استهداف الجيش الصومالي.