وزير الخارجية الروسي يبدأ غداً جولة بمنطقة الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم غد الإثنين جولة بمنطقة الخليج.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن لافروف سيزور خلال الفترة بين 8 و12 مارس (آذار) الجاري كلاً من الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد، ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.

وأضافت الوزارة، وفقاً لما نقله موقع قناة "آر تي العربية"، أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقاً على أعلى المستويات.

وذكر البيان أن موسكو تولي اهتماماً كبيراً لمواصلة التنسيق مع دول الخليج العربي بشأن الوضع في سوق الطاقة العالمية، لا سيما ضمن إطار تحالف "أوبك بلس" و"منتدى الدول المصدرة للنفط".

كما ستحتل مكانة مهمة في أجندة مفاوضات لافروف في الخليج، المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتفعيل الروابط الثقافية والإنسانية، حيث أشار البيان إلى أن استمرار العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا وكل من الإمارات وقطر يعد عاملاً محفزاً مهما في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالشق السياسي من الجولة، فمن المتوقع أن يركز لافروف على ضرورة تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر حوار شامل، يراعي مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف المنخرطة فيها.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف سيستعرض من هذه الزاوية الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التسوية العربية-الإسرائيلية.