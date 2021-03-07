السعودية تدشن تطبيقاً على الهاتف المحمول يتعقب المصابين بمرض كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت السعودية تطبيقاً على الهاتف المحمول يتعقب المصابين بمرض كورونا ومخالطيهم في إطار سعي المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



كان التطبيق قد أُطلق رسمياً العام الماضي كوسيلة لتسهيل إصدار تصاريح التنقل لموظفي القطاعين العام والخاص أثناء حظر التجول، لكن تم إدخال مزيد من التحديثات عليه ليُعاد إطلاقه.

وتقول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إن (تطبيق توكلنا) يعمل على تقديم البيانات ذات الصلة بحالات الإصابة بكورونا

وجرى تطوير التطبيق ليُحدد المصابين بالفيروس ومن هم في الحجر الصحي ومن تلقوا التطعيم المضاد للفيروس.

ويتعين على من يرغب في دخول الأماكن العامة، مثل المراكز التجارية والمطاعم، في العاصمة الرياض استخدام التطبيق.

وأعرب السعوديون والمقيمون في المملكة عن سعادتهم الكبيرة بطرح هذا التطبيق.

وأنهت السعودية معظم القيود ذات الصلة بفيروس كورونا يوم الأحد (7 مارس آذار) بما في ذلك استئناف تناول الطعام في الأماكن المغلقة وإعادة فتح دور السينما واستئناف الأنشطة الترفيهية.

وستبقى بعض الأنشطة محظورة بما فيها حفلات الزفاف واجتماعات الشركات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن التجمعات ستبقى مقتصرة على 20 شخصاً كحد أقصى.

وطبقاً لوزارة الصحة فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية تبلع 379474 و6524 وفاة.