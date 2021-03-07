وزير الدفاع الأمريكى: العلاقة مع السعودية ستكون جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي لشبكة ABC الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: علينا والسعودية العمل معا لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا، والعلاقة مع السعودية ستكون جيدة.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستفعل ما تراه ضروريا للدفاع عن مصالحها بعد هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية إلى جانب قوات تابعة للتحالف.

وأضاف أوستن، متحدثا لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية، أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحقيق سريعا في الحادث وتحديد المسؤول عنه.

وأكد: "سنوجه ضربة، لو اعتقدنا أننا في حاجة لذلك، في الوقت والمكان الذي نختاره. نطالب بحقنا في حماية قواتنا" مضيفا أنه سيتعين على إيران أن تستخلص استنتاجاتها الخاصة لو تحركت الولايات المتحدة وعندما تقوم بذلك.