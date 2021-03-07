سارة الأميري: مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية "قصة ملهمة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، أن مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية قصة ملهمة تستحق أن تروى.



وتقدمت الأميري في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالتهنئة إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشارت إلى أن قيادة دولة الإمارات عملت منذ تأسيس الدولة على دعم دور المرأة، وترسيخ حضورها في كافة المحافل، إيماناً منها بقدرات المرأة الإماراتية.

وقالت إن المرأة الإماراتية لها مساهمات نوعية وفعالة في تحقيق إنجازات تاريخية في الدولة، فاليوم هي تعمل في أصعب المهمات وأكثرها تعقيداً بحيث وصل اسمها إلى كوكب المريخ.

وأوضحت أن تمكين المرأة في دولة الإمارات رحلة متواصلة وامتدت لعقود من خلال دعم الحكومة لهن في عدة مجالات مختلفة منها التعليمية والمهنية، لتتوج رحلة حافلة من الإنجازات لنساء الإمارات تحققت طوال الخمسين عاماً الأولى منذ تأسيس الدولة، وتبشر بالمزيد من الإنجازات النوعية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت: "اليوم العالمي للمرأة فرصة للاحتفاء بإنجازات نساء الإمارات التي نباهي بها العالم، كما أنه مناسبة للإشادة بكل امرأة إماراتية عظيمة وبكل امرأة استثنائية وملهمة تترك أثراً إيجابياً وتمهد الطريق للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة رقي وازدهار الوطن".