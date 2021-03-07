تركيا تضبط متفجرات تم تهريبها من سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت قوات الأمن التركية أمس، على مواد متفجرة في حقيبة شخص قالت «إنه من المسلحين الأكراد، حاول التسلل إلى الأراضي التركية من الجانب السوري ضمن مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص».

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر أمنية «إن قوات الأمن التركية ضبطت المجموعة في قضاء أقجة قلعة الحدودية التابعة لولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد».

ولفتت المصادر إلى أن عملية ضبط المجموعة جاءت إثر تلقي الجهات المختصة أنباء حول وجود إرهابي يحاول التسلل إلى تركيا من محافظة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية لتنفيذ عمليات إرهابية.

وعلى إثر ذلك نفذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن شانلي أورفة بالتعاون مع قوات حرس الحدود، عملية لإلقاء القبض على المشتبه به.

ولدى تفتيش المشتبه به عثرت قوات الأمن التركية في حقيبته على مواد متفجرة تزن أربعة كجم وبطاريات وهواتف نقالة والكثير من الوثائق التنظيمية.

وقامت الفرق المختصة بتفكيك المتفجرات، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق مع الأشخاص السبعة الآخرين للتأكد مما إذا كانوا على صلة بالمسلحين الأكراد.