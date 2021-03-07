شكرا لقرائتكم خبر عن «صواب» يطلق حملة «إفريقيا_ضد_التطرف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز «صواب» عن إطلاق حملة جديدة ابتداء من الأحد وحتى 12 مارس/ آذار الجاري تحت عنوان: «#إفريقيا_ضد_التطرف» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على منصات «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستجرام» و«يوتيوب»؛ وذلك في إطار جهود مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز البدائل الإيجابية. وتعد حملة «#إفريقيا_ضد_التطرف» الحملة الـ53 للمركز الذي أقيم بمبادرة إماراتية أمريكية مشتركة؛ حيث ستسلط هذه الحملة الضوء على التطرف في إفريقيا تحديداً، وتأثير ذلك على المجتمعات؛ وذلك من خلال عرض قصص عائلات وشباب دُمرت حياتهم بسبب إرهاب جماعات دموية متطرفة مثل: «داعش» و«بوكو حرام» دأب أفرادها على خطف أطفال المدارس، وغسل أدمغتهم، ومهاجمة المساجد والأسواق والتجمعات العامة؛ سعياً للتسلل إلى المنطقة وزعزعة استقرارها. كما ستبرز حملة «#افريقيا_ضد_التطرف» جهود من يرفعون أصواتهم للفت الانتباه إلى وباء الإرهاب وسرد قصص المتضررين منه، فكلما زاد الوعي بالطرق التي يسلكها الإرهابيون وفُضحت أعمالهم، زادت قدرة المجتمعات على حماية أفرادها الأكثر ضعفًا من مخاطر التطرف. وسعى مركز «صواب» منذ تدشينه في يوليو 2015، إلى تشجيع وحثّ الحكومات والمجتمعات وأصحاب الأصوات الفردية على المشاركة الفاعلة والاستباقية والمبادرة لمكافحة الفكر المتطرف عبر الإنترنت، وخلال هذه الفترة، أتاح المركز منبراً لإسماع أصوات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، جمعتهم مناهضة الفكر المتطرف، وعمل على دعم كافة الجهود الرامية إلى فضح وحشية الجماعات الإرهابية وطبيعتها الإجرامية، لتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ارتفاع معدل الهجمات الإرهابية في إفريقيا، ولتذكّر بأن مواجهة التطرف والإرهاب تتطلب اتحاد العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى. (وام)