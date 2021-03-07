شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصاً بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في وسط سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق: «أ.ف.ب»

قتل 18 شخصاً على الأقل، الأحد، جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة الشرقي وسط سوريا.

وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية التي تدخل منتصف الشهر الحالي عامها الحادي عشر.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير مستشفى «السلمية» الوطني، قوله، إن «18 مواطناً» قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون «جراء انفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين بسيارتين في محمية رسم الأحمر في الريف الشرقي لمحافظة حماة».

ويُعتقد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار طال حافلة كانت تقل أشخاصاً يعملون في جمع الكمأة.

وتتكرر في هذه المنطقة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأة مع انصراف كثير من الأهالي إلى جمعها في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي قبل طرده منها. وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم «داعش» الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.