شكرا لقرائتكم خبر عن السوريون يعودون إلى «الطب البديل» مع تفاقم الوضع الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق - رويترز

يتحول السوريون المتأثرون سلباً بارتفاع الأسعار بشكل متزايد إلى الطب البديل، لعلاج الأمراض اليومية، مع استمرار إلقاء الأزمة الاقتصادية في البلاد وضعف الليرة، بظلال على السوق المحلي.

فمع ارتفاع أسعار العقاقير الطبية والأدوية في الصيدليات، يتوافد سكان العاصمة دمشق على محال بيع الأعشاب والبهارات التي تُستخدم في العلاج، فيما يسمى بالطب البديل.

كما شهدت سوريا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً حاداً في إصابات كوفيد-19 منذ منتصف فبراير/شباط. وقال عضو في اللجنة الاستشارية لفيروس كورونا في دمشق يوم الخميس (4 مارس/ آذار) إن خيارات الإغلاق لا تزال محدودة، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وإضافة إلى ذلك، قال الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنه بعد مرور عشر سنوات على بدء الحرب، ما زالت عائلات سورية كثيرة تواجه صعوبات من أجل شراء الطعام، كما أن سيارات الإسعاف لا تجد الوقود اللازم، لكي تتحرك من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات.

ومع اعتماد كثير من السوريين على أنفسهم وخبرتهم الشخصية فيما يتعلق بتناول الأعشاب كبديل لأدوية الطب الحديث، يحذر أطباء يستخدمون الأعشاب التقليدية في علاج مرضاهم من أنه لا ينبغي إعطاؤها حسب الرغبة.

وكان العلاج بالأعشاب يستخدم على نطاق واسع في سوريا في الماضي، وما زال يستخدم في علاج أمراض عديدة مثل الإنفلونزا وآلام المعدة والاكتئاب.