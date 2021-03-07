القضاء الفرنسي أمام مطرقة العدالة بعد إدانة ساركوزي

باريس - أ ف ب

حقق القضاء الفرنسي سلسلة انتصارات كبيرة في قضايا فساد بارزة ضد سياسيين يمينيين، لكن النجاحات أثارت اتهامات بالتحيّز وعرّضت المدعين والقضاة إلى انتقادات. وأشعلت إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الصادمة، هذا الأسبوع، نقاشات محتدمة حول ما إذا كان سيف العدالة يزداد وطأة، أم أن ضرباته موجّهة سياسياً. وسعى ساركوزي، أول رئيس فرنسي في التاريخ الحديث يحكم عليه بالسجن، بشكل مستمر لتصوير التحقيقات العديدة التي طالته منذ غادر السلطة في 2012 على أنها مطاردة شعواء. ووصف ملاحقته قضائيا بـ«الفضيحة التي ستبقى في سجّلات التاريخ»، وتساءل عمّا إذا كانت فرنسا لا تزال تعيش في ظل سيادة القانون، ولدى طلب تعليق منه خلال مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، قال الرئيس السابق البالغ 66 عاماً، إنه «اعتاد المعاناة من هذه المضايقات». وأعقب إدانة ساركوزي بتهمة استغلال نفوذه، حكم صدر في يونيو/ حزيران الماضي، بحق حليفه ورئيس الوزراء في عهده فرانسوا فيون، الذي أدين بتهمة منح وظائف برلمانية وهمية لزوجته. واتّهم فيون الذي شكّلت الاتهامات ضدّه ضربة لحملته للانتخابات الرئاسية في 2017، القضاة في إحدى المرّات بالتآمر في إطار عملية «اغتيال سياسية». وجاء، الخميس، دور وزير الدفاع السابق فرانسوا ليوتار، الذي قال إنه يشعر «بالعار حيال النظام القضائي الفرنسي»، بعدما أدين بتلقي رشى في إطار صفقات دفاعية في تسعينات القرن الماضي. ودفعت الهجمات، خصوصاً من قبل ساركوزي وحلفائه، وزير العدل إريك دوبون-موريتي، هذا الأسبوع، للتعبير عن قلقه من «الصخب»، وما وصفه بـ«غياب الثقة» بالنظام القضائي. وأشار فرانسوا أولاند، الذي خلف ساركوزي كرئيس، السبت، إلى أنه لا يمكنه «قبول هذه الهجمات المتكررة على القضاء واستقلاليته». وكشف استطلاع سنوي أجراه معهد «سيفيبوف» السياسي في معهد العلوم السياسية في باريس أن 48 في المئة من المستطلعين أعربوا عن ثقتهم بالنظام القضائي الفرنسي.

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