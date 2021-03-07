شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يلوّح بـ«ضربة» لمن هاجم قواتهم في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن -رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأحد، إن الولايات المتحدة ستفعل ما تراه ضرورياً للدفاع عن مصالحها بعد هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية وعراقية، إلى جانب قوات تابعة للتحالف.

وأضاف أوستن، متحدثاً لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية، أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحقيق سريعاً في الحادث وتحديد المسؤول عنه.

وتابع: «سنوجه ضربة، لو اعتقدنا أننا في حاجة لذلك، في الوقت والمكان الذي نختاره. نطالب بحقنا في حماية قواتنا»، لافتاً إلى أنه سيتعين على إيران أن تستخلص استنتاجاتها الخاصة لو تحركت الولايات المتحدة، وعندما تقوم بذلك.

وتوفي متعاقد مدني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، جراء أزمة قلبية إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطلع الشهر الجاري قاعدة عين الأسد في الأنبار، بغربي البلاد، على ما أفادت مصادر أمنية.

ولم تؤكد المصادر الأمنية العراقية والغربية جنسية المتعاقد الذي قضى إثر الهجوم، وقال مصدران أمنيان حينذاك، إن نحو 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تضم قوات أمريكية وعراقية، وقوات من التحالف.