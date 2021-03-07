شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقلص الفارق مع إنتر بعد الفوز على فيرونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل ميلان هدفاً رائعاً في كل شوط ليفوز 2- صفر خارج أرضه على فيرونا، ويقلص الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى ثلاث نقاط في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

ومع غياب الهداف المصاب زلاتان إبراهيموفيتش، الذي كان حاضراً في المدرجات، تقدم ميلان بالهدف الأول عن طريق رادي كرونيتش في الدقيقة 27 عن طريق ركلة حرة متقنة ليهز اللاعب البوسني الشباك لأول مرة مع ناديه في المسابقة. وجاء الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني بشكل مميز أيضاً؛ حيث سجل ديوجو دالوت هدفه الأول في الدوري منذ الانضمام من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة بتسديدة رائعة في الزاوية العليا.

وحقق ميلان فوزه الثاني فقط في آخر سبع مباريات في كل المسابقات ليصبح رصيده 56 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر الذي يلعب مع أتلانتا يوم الاثنين، ويتقدم بأربع نقاط على يوفنتوس ثالث الترتيب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. ويأتي فيرونا ثامناً.