فيدرر يؤكد أنه لم يفكر بالاعتزال

أكد السويسري روجيه فيدرر العائد إلى المنافسات بعد غياب أكثر من عام أنه لم يفكر في الاعتزال بعد خضوعه لجراحتين في الركبة؛ وذلك قبل يومين من مشاركته المرتقبة في دورة الدوحة. ولم يلعب فيدرر المتوج بـ20 لقباً في البطولات الكبرى أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في يناير/كانون الثاني 2020. وأقر السويسري أن عودة لاعب بعمره إلى المنافسات بعد جراحة قد لا يكون أمراً اعتيادياً. وقال: أعلم أنه من النادر عودة رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بعد غياب عام، الأمر الأهم أنني لا أشعر بالألم وتعافيت من الإصابة. أنا سعيد جداً بالعودة إلى المنافسات، لم أفكر أبداً أن الأمر سيستغرق كل هذا الوقت. وأكد اللاعب المتوج بـ103 ألقاب في مسيرته الاحترافية أن المنافسة التي تجمعه بالإسباني رافايل نادال الذي يشاركه الرقم القياسي في الجراند سلام، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سينفرد الاثنين بعدد الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي (311) متفوقَاً على الرقم الذي كان يتشاركه مع فيدرر، هي محط جدال عظيم. وأردف: أعتقد أن ما قام به نوفاك ورافا، مؤخراً، هو استثنائي، فهما أيضاً لم يعودا في سن الـ25، نوفاك حقق اللقب في أستراليا ورافا في فرنسا المفتوحة، يبدوان في أفضل مستوياتهما، وهذا أمر جيد لكرة المضرب. وأكد فيدرر الذي يبلغ في أغسطس/آب عامه الـ40 على أن: ما أهتم به هو صحتي وأدائي، أكثر من الأرقام القياسية. اللاعبان هائلان، وآمل أن يواصلا تقديم ما لديهما، ويقومان بكل ما يريدانه. وأكد المصنف أول سابقاً على أن المضاعفات التي أعقبت الجراحتين في ركبته حفزته على العودة، وقال: كنت أعرف أنه بغض النظر عما إذا كنت سأعود إلى المنافسات أم لا، أردت دوماً إجراء إعادة التأهيل هذه على أي حال أشعر أن هناك شيئاً لأقدمه، الاعتزال لم يكن ضمن مخططاتي أبداً. لا أمانع من القيام بإعادة تأهيل. وأكد السويسري أنه يأمل أن يكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الكبرى، في يونيو/ حزيران المقبل التي حقق لقبها 8 مرات، مضيفاً: إنه لم يتخذ بعد قراراه بشأن مشاركته في الأولمبياد والبطولات والدورات الأخرى. وأردف: لا زلت أعمل لأكون أقوى بدنياً، أفضل، أسرع سأرى في ما يخص دورة دبي ومن ثم سنرى موسم الملاعب الترابية.(وكالات)

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