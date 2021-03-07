شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يوقف «عقدة» الوحدة بـ«ريمونتادا» مثيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد عجمان من بعيد، وحقق تعادلاً مثيراً مع ضيفه الوحدة 3-3 بعد«ريمونتادا» مثيرة، حيث بقي متأخراً حتى الدقيقة 77 بنتيجة 1-3، في استاد راشد بن سعيد في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي.

وأوقف عجمان بتعادله سلسلة انتصارات الوحدة عليه، والتي بلغت 7 على التوالي في كافة المسابقات، كما أن «البرتقالي» تخلى عن مركز وصيف القاع لصالح الفجيرة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق المواجهة المباشرة عن «الذئاب». قص إسماعيل مطر، شريط المباراة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة، من متابعة رائعة لتسديدة زميله طحنون الزعابي، التي ارتدت من دفاع عجمان، وهو الهدف السادس لإسماعيل هذا الموسم، ليحقق أفضل سجل تهديفي له منذ موسم 2010-2011. استغل عبدالله صالح، مدافع عجمان، خطأ محمد الشامسي، حارس مرمى الوحدة في الخروج لإحدى الكرات، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 31.

وتقدم الوحدة مجدداً بواسطة رأسية تيم ماتافز، من صناعة إسماعيل مطر في الدقيقة 43، وعزز عمر خريبين التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 63. لكن كل شيء تغير بعد ذلك، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، بعد عرقلة بوبكر تراولي، لينجح دييجو جاردل في تقليص الفارق، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم نجح بوبكر تراولي في تسجيل الهدف الثالث والتعادل لأصحاب الأرض برأسية في الدقيقة 83.