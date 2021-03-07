شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محترفين في تشكيلة «الفراعنة» بينهم صلاح لمواجهتي كينيا وجزر القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، من بينهم نجم ليفربول الإنجليزي محمّد صلاح.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني في العاصمة نيروبي على أن يستقبل لاحقاً جزر القمر في القاهرة في 25 و29 مارس الجاري ضمن إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 والمؤجلة إلى عام 2022 بالكاميرون.

واختار البدري ستة لاعبين محترفين، ثلاثة منهم ينشطون في الدوري الانجليزي الممتاز هم محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال)، ومحمود حسن «تريزيجيه» (أستون فيلا)، إضافة إلى أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفي محمد (غلطة سراي التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب المصري أنه تمت مخاطبة أندية اللاعبين المحترفين عبر الاستدعاءات الرسمية طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الـ «فيفا»، موضحاً أنه على تواصل مع المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى المنتخب المسافر إلى نيروبي في 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 مارس بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.