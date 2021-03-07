شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل حملة "كلمتين سياسة" بتقرير عن المرأة فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت حلقة اليوم عن "المرأة في البرلمان"، وقالت إنه حاصر المشاركة السياسية للمرأة المصرية فترة طويلة من الظلم، وإن برلمان 2011 كان الأقل تمثيلا للمرأة 9 مقاعد فقط، وإنه عقب ثورة 30 يونيو بدأت تستعيد المرأة المصرية جزء من حقوقها.

وأضافت التنسيقية، أن التعديلات الدستورية في 2019 منحت المرأة ربع مقاعد البرلمان وأن التمييز الايجابى للمرأة يستهدف تمكينها وتحسين أوضاعها، وأن المرأة حصدت 148 مقعدا بالانتخاب من خلال نظامى القائمة والفردى منها 142 مقعدا بنظام القائمة، و6 مقاعد بالنظام الفردى .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت حملة بعنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت أولى حلقات الحملة عن الاستجواب البرلمانى أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أن لائحة البرلمان تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس ويتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب ولا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور.

وجاء من بين المصطلحات السياسية التى ركزت عليها الحملة وقدمت تعريفا لها بطريقة سهلة ومبسطة، طلب الإحاطة، الذى عرفته بأنه وسيلة لتوصيل صوت المواطنين، وأنه أداة مهمة لمراقبة أداء الحكومة.