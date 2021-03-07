التحالف يبدأ محاسبة القيادات الحوثية الإرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية. ويأتي ذلك بعد استهداف الميليشيا المدعومة من إيران للأعيان المدنية في المملكة بأكثر من 41 طائرة خلال الأيام الأخيرة، 12 طائرة منها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات، مؤكدا أنه ستتم محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر، مبينا أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.