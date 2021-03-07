التحالف يبدأ محاسبة القيادات الحوثية الإرهابية

وأضاف التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات، مؤكدا أنه ستتم محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر، مبينا أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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