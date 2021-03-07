محمد بن راشد يهنئ “بنت الإمارات” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “في اليوم العالمي للمرأة.. نهنئ بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية.. ونهنئ أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها.. ونهنئ شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية”.

وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز 3 إنجازات حققتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية.

وتمثلت في وصول “مسبار الأمل” إلى مدار كوكب المريخ، وبداية التشغيل الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إلى جانب نجاحها وريادتها العالمية في مجال جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتعد الإنجازات الثلاثة شاهد عيان على حجم الحضور الفاعل الذي تسجله ابنة الإمارات في ميدان العلوم المتقدمة، حيث برهنت على حجم القدرات والكفاءات التي باتت تؤهلها لتولي قيادة وإدارة أهم المهام والمشاريع الحيوية في قطاعات العلوم المتقدمة والفضاء والطاقة والصحة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.