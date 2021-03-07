البابا فرنسيس يحيي أكبر قداس له في أربيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 07:22 مساءً - في ملعب امتلأ بآلاف المصلين، بدأ البابا فرنسيس بعد ظهر الأحد إحياء قدّاسٍ احتفالي في أربيل في كردستان، في اليوم الثالث والأخير من زيارته التاريخية إلى العراق.

وبعد ثلاثة أيام حافلة بالتنقلات بالطائرة والمروحية وسيارة مصفحة في بلد طوى صفحة تنظيم الدولة الإسلامية الدامية قبل ثلاث سنوات فقط، ولا يزال يشهد توترات أمنية ناتجة عن وجود فصائل مسلحة خارجة عن السيطرة، وصل البابا بمواكبة أمنية كبيرة إلى ملعب فرانسو حريري في أربيل في سيارة الـ“باباموبيلي“ الشهيرة التي ألقى منها التحية على الجماهير.

وكان قد زار في وقت سابق مدينة الموصل حيث صلّى على أرواح ”ضحايا الحرب“، كما زار قرقوش، البلدة المسيحية التي نزح كل أهلها خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2017، وعاد جزء منهم خلال السنوات الماضية.

ويتسع ملعب فرانسو حريري الذي يحمل اسما سياسيا أشوريا عراقيا اغتيل قبل 20 عاما في أربيل، لعشرين ألف شخص، لكن عدد الحاضرين أقل من ذلك بكثير، إذ فرض على المشاركين الحصول مسبقا على بطاقة خاصة وتم تحديد العدد، وذلك في إطار تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19.

وفي المدينة التي تعرّض مطارها أواخر شباط/فبراير لهجوم صاروخي استهدف الوجود الأميركي، لاقى المئات البابا رافعين أعلام الفاتيكان وكردستان وأغصان الزيتون.

”السلام أقوى من الحرب“

وكان البابا أسف في الموصل لـ“التناقص المأساوي بأعداد تلاميذ المسيح“ في الشرق الأوسط، وقال على أنقاض كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية القديمة والمدمّرة، إن هذا ”ضرر جسيم لا يمكن تقديره، ليس فقط للأشخاص والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم“.

وصلّى من الموقع الأثري الشاهد على انتهاكات الجهاديين ”من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة“، مؤكدا أن ”الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب“.

ثم توجه إلى قرقوش حيث أدى صلاةً في كنيسة الطاهرة الكبرى التي تشهد أيضا على الانتهاكات العديدة لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد.

وقام بجولة بلعبة غولف في المدينة وسط حشد صغير رافقه بالزغاريد والتحيات. ويعاني البابا البالغ من العمر 84 عاما من التهاب في العصب الوركي ويواجه صعوبة في السير.

وقالت هلا رعد بعد أن مرّ البابا من أمامها، ”هذا أجمل يوم!“، وأضافت المرأة المسيحية التي فرت من الموصل عند سيطرة الجهاديين عليها، ”نأمل الآن أن نعيش بأمان، هذا هو الأهم“.

وأرغم العديد من مسيحيي العراق، بفعل الحروب والنزاعات وتردي الأوضاع المعيشية، على الهجرة، ولم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليونا بعدما كان عددهم 1,5 مليون عام 2003 قبل الاجتياح الأميركي للعراق.

واكتست هذه المحطة أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وقد تعرّضت كنائسها وأديرتها التراثية العريقة لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف.

وقال البابا في كلمته الأحد من الموصل: ”إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات قد تعرّضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية التي دمّرت دور العبادة القديمة“.

”لا تيأسوا“

لكن، بعيدا عن تراجع الأوضاع في البلاد وهاجس الرحيل، يرى المسيحيون الذين يدأبون منذ أسابيع على ترميم وتنظيف كنائسهم المدمرة والمحروقة، في هذه الزيارة البابوية الأولى في تاريخ العراق، رسالة أمل.

وقال منير جبرائيل الذي شارك في استقبال البابا في قرقوش: ”ربما تساعد زيارة البابا في إعادة بناء البلاد، وإحضار السلام والحب أخيرا، شكراً له“.

واستقبل سكان البلدة البابا بسعف النخيل، قبل أن يدخل الكنيسة على وقع الألحان السريانية ويؤدي فيها صلاةً أشار فيها إلى ضرورة إعادة بناء ما دمّرته سنوات من ”العنف والكراهية“.

وقال البابا: ”ننظر حولنا ونرى علامات أخرى، آثار القوة المدمرة بسبب العنف والكراهية والحرب، كم من الأشياء أصابها الدمار! وكم من الأشياء يجب إعادة بنائها!“.

وأحرق تنظيم الدولة الإسلامية هذه الكنيسة في قرقوش الواقعة على بعد نحو 30 كلم إلى جنوب مدينة الموصل، قبل أن يعاد ترميمها.

ولحق دمار كبير ببلدة قرقوش على يد التنظيم، ولا يزال الوضع الأمني متوترا مع انتشار مجموعات مسلحة بأعداد كبيرة في السهول المحيطة.

وقال البابا في كلمته: ”قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل ما زال طويلا، لكني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تيأسوا“.

وتعرّض عشرات الآلاف من مسيحيي نينوى للتهجير في العام 2014 بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ويثق قلّة منهم حاليا بالقوات الأمنية التي يقولون إنها تخلّت عنهم، ويخشى العديد منهم حتى الآن العودة إلى بيوتهم.

وبالإضافة إلى التحديات الأمنية، تأتي الزيارة وسط تحدٍّ صحي أيضا مع زيادة بأعداد الإصابات بكوفيد-19 حرمت الحشود من ملاقاة البابا وإلقاء التحية عليه.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان أتيو بروني السبت: ”هذه رحلة لها طابع خاص نظرا للظروف“ الصحية والأمنية، وأضاف ”لكنها مبادرة حبّ وسلام لهذه الأرض وهذا الشعب“.

وفي اليوم الثاني من زيارته التاريخية، التقى البابا السبت في النجف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أعلن اهتمامه بـ“أمن وسلام“ المسيحيين العراقيين، وذلك بحسب “ارم نيوز”.