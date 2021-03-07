المغرب التطواني “يخفض” واجبات التسجيل ويلغي حصة اليوم التدريبية

جدة - عبدالحي حسين - ألغت إدارة مدرسة نادي المغرب أتلتيك تطوان الحصة التدريبية، التي كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية، وفق ما كشفه بلاغ للفريق التطواني.

وفي سياق متصل، قرر المكتب المسير لنادي المغرب أتلتيك تطوان، تخفيض مبلغ التسجيل استثناءا خلال الموسم الرياضي 2021/2020 إلى 1200 درهم، كما تم إعفاء لاعبي النخبة من واجبات التسجيل.

ويأتي هذا القرار، يضيف البلاغ، رغبة من المكتب المسير للنادي، في استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال، آخذا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى لا يتم حرمان شريحة واسعة من المواهب.