البطولة الاحترافية.. يوسفية برشيد “يفرض” التعادل علی الرجاء

جدة - عبدالحي حسين - فرض فريق يوسفية برشيد التعادل علی فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأحد، فوق أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب منافسات الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية.

وتقدم فريق اليوسفية في النتيجة بواسطة المدافع المخضرم عتيق شباب في الشوط الأول، في وقت نجح الرجاء في إدراك التعادل بواسطة المهاجم مالانغو خلال الجولة الثانية.

ورفع الرجاء، بعد تعادل اليوم، رصيده إلی 19 نقطة منفردا بالمركز الأول، في وقت ارتقی فيه يوسفية برشيد إلی المركز الرابع بما مجموعه 12 نقطة خلف الجيش الملكي، صاحب المركزي الثالث بـ 13 نقطة.