يوم الحسم في برشلونة.. الكل ينتظر الرئيس الجديد

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر عشاق، ولاعبو برشلونة الإسباني الإفصاح عن اسم رئيس الفريق الجديد، إذ من المتوقع الإعلان عنه، بعد منتصف ليلة اليوم الأحد/الاثنين، بنصف ساعة فور انتهاء التصويت.

وبدأت، اليوم الأحد، انتخابات الفريق الكتالوني، لاختيار رئيس جديد خلفا لبارتوميو، في مقرات مختلفة، بلغ عددها ستة، 2 منها في منشآت النادي، والباقي في جيرونا، وييدا، وتاراجونا، وتورتوسا، وأندورا.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً من اليوم ذاته، إذ من المتوقع أن يُعرف اسم المرشح الفائز، قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة.

ويتنافس في الانتخابات المذكورة ثلاثة مرشحين، هم توني فريشا، وفيكتور فونت، وخوان لابورتا.