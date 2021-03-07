قمة الديربيات.. الأتلتيكو في مواجهة الريال واليونايتد في استضافة السيتي

جدة - عبدالحي حسين - يشهد، مساء اليوم الأحد، مبارتين من العيار الثقيل، إذ يستقبل أتلتيكو مدريد غريمه التقليدي ريال مدريد، في قمة الأسبوع 26 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إن أراد النادي الملكي تدليل الفارق بينه، وبين الأتليتكو.

وسيبحث رفقاء سواريز عن تحقيق الفوز على الريال لتوسيع الفارق معه، ومع مطارده الآخر برشلونة، الذي حقق الفوز، أمس السبت، بهدفين على أوساسونا، حيث يحتل الأتلتيكو الصدارة برصيد 58 نقطة، متبوعا ببرشلونة بـ56 نقطة، والريال بـ53 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف مانشستر سيتي غريمه اليونايتد، في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي باستاد الاتحاد، في مباراة يطمح فيها الأخير إلى العودة إلى الرتبة الثانية، بما أن السيتي بعيد كل البعد عن كل مطارديه المباشرين.

ويسعى السيتي في مباراته، اليوم، إلى تأكيد صدارته، وتفوقه على اليونايتد، وتوسيع الفارق لأكثر من 12 نقطة على ليستر، و14 نقطة على اليونايتد.

ويحتل مانشستر الرتبة الأولى برصيد 65 نقطة، فيما يحتل اليونايتد الرتبة الثالثة برصيد 53 نقطة.