قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في كمين محكم لأبطال الجيش الوطني شمال غرب مأرب باليمن

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

نفّذ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش رصدوا محاولة مجاميع حوثية التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المخدرة، ونجحوا في استدراجها إلى كمين محكم في إحدى شعاب المنطقة".

وأضاف المصدر "أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع العناصر الحوثية المتسللة، فيما حصدت مدفعية الجيش الوطني مجاميع أخرى كانت تحاول تعزيز عناصرها المتسللين".