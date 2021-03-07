التحالف يرد بقوة.. مخازن صواريخ ومسيرات الحوثي الهدف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت قوات لتحالف العربي بسلسلة غارات مكثفة على مخازن الصواريخ والطائرات بدون طيار للحوثي بصنعاء.

وبالتزامن مع ضربات التحالف أسقط الجيش اليمني مسيرتين مفخختين في الجوف شرقي اليمن.

وقالت مصادر يمنية وشهود عيان لـ"الخليج 365"، إن سلسلة الغارات لتحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية بدأت في استهداف مخازن الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في معسكري "عطان" و"عيبان" جنوب غرب العاصمة المختطفة صنعاء.

كما استهدفت سلسلة ضربات أخرى معسكر سلاح "الصيانة" شمالي صنعاء والذي تستخدمه مليشيات الحوثي مقراً لإعادة تركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار المهربة من طهران، وفقاً لذات المصادر.

وتضاربت الأنباء بشأن غارات استهدفت مخازن الوقود والتموين العسكري لمليشيات الحوثي في معسكر "النقل" ولم يتسن لـ"الخليج 365" التأكد من ذلك.

وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من معسكرات الانقلابيين مصحوبة بانفجارات عنيفة في رد موجع على تمادي مليشيات الحوثي وتصعيدها الحربي داخل اليمن ونحو السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وهذه هي العملية الجوية الأولى للتحالف العربي التي تستهدف معسكرات الانقلابيين الحوثيين المدعومين إيرانيا في العاصمة المختطفة صنعاء خلال العام الجاري.





إسقاط طائرتين بدون طيار



في الأثناء، أعلن الجيش اليمني، تمكن قواته ورجال القبائل من إسقاط طائرتين بدون طيار لمليشيات الحوثي حاولت استهداف مواقعه في محافظة الجوف، شرقي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن دفاعاته بدعم التحالف بقيادة السعودية اسقطت مسيرتين محملتين بالمتفجرات تابعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة "النضود" شرق حزم الجوف.

وفي وقت سابق، الأحد، أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية ضد قدرات مليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ومدن أخرى.

وتأتي عملية التحالف العسكرية التي بدأت بسلسلة غارات جوية على صنعاء عقب احباط 12 عملية هجومية لمليشيات الحوثي بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة على مناطق مدنية في السعودية، الأحد.

وكثفت مقاتلات التحالف مؤخرا سلسلة عملياتها الجوية لاستهداف مواقع وثكنات تابعة للمليشيات الحوثي في مختلف جبهات مأرب (شرق) كما امتدت العمليات إلى المديريات التابعة لصنعاء باعتبارها مركز انطلاق الأعمال الإرهابية لقيادات الحوثي وضباط النظام الإيراني.

