أشكنازي: بصمات إيرانية وراء محاولة إيذاء إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في جهود إيران لزعزعة الاستقرار الأمني الإقليمي.

ودعا أشكنازي، خلال لقائه وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، المجتمع الدولي أن يضمن أن توقف إيران جهودها للوصول إلى عتبة التكنولوجيا النووية العسكرية.

ووصل وزير الخارجية البرازيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية.

وقال أشكنازي: "شهدنا في الأيام الأخيرة، زيادة في جهود إيران لزعزعة الاستقرار الأمني الإقليمي. نحدد بوضوح بصمات إيران في المحاولات الأخيرة لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية حول العالم".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يضمن أن توقف إيران جهودها للوصول إلى عتبة التكنولوجيا النووية العسكرية والوفاء بالتزاماتها بأدق التفاصيل".





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "عرض وزير الخارجية أشكنازي على نظيره التغييرات العديدة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط في ظل توقيع اتفاقيات السلام، وأكد على أهمية الموقف الموحد والحازم ضد التهديد الإيراني".

وأشارت إلى أن هذه هي ثالث زيارة يقوم بها الوزير البرازيلي لإسرائيل في منصبه الحالي.





من جهة ثانية قال أشكنازي: "أشكر البرازيل على موقفها الحازم ضد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق، هذا قرار ينتهك القانون الدولي ويبعد إمكانية دفع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "ناقش اللقاء التعاون بين البرازيل وإسرائيل في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة، لا سيما في ظل العواقب الوخيمة لوباء كورونا في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية أراوجو، خلال زيارته لإسرائيل، مسؤولين في الجهاز الصحي، على خلفية زيادة معدلات الإصابة بالأمراض في البرازيل".





وقال أشكنازي: "نعمل معًا لتوسيع التعاون بين الدول في الحرب على الفيروس. سنساعد البرازيل بكل وسيلة ممكنة ونبحث في سبل تعميق البحث والتطوير في الأدوية والحلول الأخرى للتعامل مع الفيروس".