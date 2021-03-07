جولة حوار فلسطينية جديدة بالقاهرة منتصف مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت الفصائل الفلسطينية، دعوات رسمية من القاهرة، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني في 16 مارس الجاري.

وقال ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ"الخليج 365"، إن الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة، تلقت دعوة مصرية للمشاركة في الحوار المقرر عقده بالعاصمة المصرية في 16 من مارس الجاري.

وأكد أن الحوار سيركز على ترتيبات تشكيل المجلس الوطني وصولاً إلى إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح إطاراً جامعاً ممثلا للكل الوطني الفلسطيني.

وذكر أن رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية ستشارك في الاجتماع، الذي يأتي بناء على ما أقره البيان الختامي للحوار الذي عقد في 8 و9 فبراير الماضي.

وسبق أن أكدت قيادات فلسطينية أن اجتماع الفصائل في القاهرة، سيعقد منتصف الشهر الجاري، لبحث ترتيبات العملية الانتخابية وتشكيل المجلس الوطني.

وقال إياد نصر، الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيبحث الآليات التي تسير عليها العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، سيشارك في الاجتماع لتوضيح التفاصيل النهائية لترتيبات العملية الانتخابية.

كما أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون "سيشارك أيضا، لأن الاجتماع سيناقش ترتيبات تشكيل المجلس، في 31 أغسطس/آب القادم، عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية"، يضيف نصر.

ولفت المتحدث باسم "فتح" إلى أن الاتصالات تجري "لضمان سير العملية الانتخابات بكل سلاسة، وتنافس القوى بكل حرية وديمقراطية ليختار الشعب الفلسطيني من يمثله".

