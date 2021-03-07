شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء جدد في الحكومة الأردنية يؤدون اليمين الدستورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - بترا

أجرى الأردن، الأحد، تعديلاً وزارياً على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، شمل عدة وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والعدل، اللذان أقالهما الخصاونة الأسبوع الماضي؛ بسبب حضورهما مأدبة في مطعم ينتهك قيود «كورونا» التي يُفترض أنهما مسؤولان عن تطبيقها.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية نص القرار الملكي الذي جاء فيه: «نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آتٍ: 1. يعين المهندس محمد جميل موسى النجار وزيراً للمياه والري، 2. يعين السيد علي حمدان عبدالقادر العايد وزيراً للثقافة، 3. يعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيراً للنقل، 4. يعين الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيراً للعدل، 5. يعين المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيراً للزراعة، 6. يعين الدكتور محمد خير أحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، 7. يعين السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، 8. يعين الدكتور معن مرضي القطامين وزيراً للعمل، 9. يعين المهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، 10. يعين السيد مازن عبدالله هلال الفراية وزيراً للداخلية».

وأضاف البيان أن «الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر بسمان الزاهر، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي».