شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يترأس قداساً تاريخياً في أربيل بحضور 10 آلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قداساً ضم أكثر من 10 آلاف شخص في ملعب «فرانسوا حريري» بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، في آخر محطاته الكبيرة خلال زيارته التاريخية إلى العراق التي بدأت الجمعة وتنتهي الاثنين.

ودخل البابا إلى الملعب على متن سيارة، حيا من خلالها الجماهير المحتشدة قبل أن يبدأ القداس غير المسبوق في مدينة عراقية. وأكد المنظمون أن ملعب فرانسوا حريري يمكنه استيعاب 30 ألف شخص، لكن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بسبب كورونا تم تخفيض العدد إلى الثلث.

وقبل القداس كان اليوم الثالث للبابا في العراق، حافلاً في زيارته إلى محافظة نينوى، حيث اطلع على جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي والمعاناة الإنسانية التي خلفها في تلك المنطقة بين عامي 2014 و2017. وروى سكان مسلمون ومسيحيون في مدينة الموصل للبابا فرنسيس معاناتهم تحت الحكم الوحشي للتنظيم المتطرف.

وسار البابا (84 عاماً) ماراً بأطلال بيوت مهدمة وكنائس، إلى ساحة كانت في يوم من الأيام قلباً نابضاً للمدينة القديمة هناك. وقال المطران نجيب ميخائيل رئيس أساقفة أبرشية الموصل وعقرة الكلدانية للبابا «معاً نقول لا للتطرف. لا للطائفية.. ولا للفساد». وجلس البابا على كرسي أبيض محاطاً بأطلال مبان ودرج متهدم.

وكانت مدينة الموصل القديمة تضم كنائس عتيقة ومساجد أثرية دمرتها معارك شرسة شنتها القوات العراقية وقوات التحالف الدولي لطرد «داعش».

وأبطأ الفساد والنزاعات بين السياسيين العراقيين جهود إعادة إعمار الموصل وما زالت أجزاء كبيرة من المدينة ركاماً.

وصلى البابا، الذي بدا عليه التأثر بحجم الدمار المحيط به، لكل من فقدوا أرواحهم الموصل.

وقال «إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات، قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية التي دمرت دور العبادة القديمة، وألوف الألوف من الناس، مسلمين ومسيحيين ويزيديين وغيرهم، هجروا بالقوة أو قتلوا».

وتابع البابا قائلاً: «اليوم وعلى الرغم من كل شيء، نحن نؤكد من جديد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الإخوة، وأن الرجاء أقوى من الموت، وأن السلام أقوى من الحرب. تنطق هذه القناعة بصوت أكثر بلاغة من صوت الكراهية والعنف. ولا يمكن أن يُخنق وسط الدماء التي تسبب في إراقتها هؤلاء الذين يشوهون اسم الله ويسيرون في طرق الدمار».

ووجه البابا كلمة إلى النساء العراقيات، شكرهن فيها على تضحياتهن وشجاعتهن في مواجهة الحروب والمصاعب التي تعرضت لها البلاد. وقال البابا خلال زيارته بلدة قرقوش: «أود أن أشكر من كل قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة، بالرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن». وأضاف: «لتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام، ويمنحن الفرص».(وكالات)