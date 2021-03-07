شكرا لقرائتكم خبر عن 2264 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله: رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، تسجيل 2264 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و13 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي: إن قطاع غزة سجل 169 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتشهد عدة محافظات بالضفة الغربية، إغلاقاً شاملاً يمتد في بعضها ليومين وأخرى لأسبوع لمواجهة انتشار الفيروس.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار «كورونا»، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 223489، تعافى منهم 198253 وتوفي 2365.