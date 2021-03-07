منال بنت محمد: الشيخة فاطمة رمز عالمي للعطاء

دبي: ”الخليج 365”

هنَّأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي.

كما تقدمت سموها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بهذه المناسبة، مشيدةً بمبادرات سموها التي امتدت إلى كافة مناطق العالم بهدف دعم المرأة والنهوض بها وتشجيعها كي تقوم بدورها المستحق في مختلف المجالات التنموية بالمجتمعات كافة، مؤكدةً أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي رمز عالمي للتفاني والإخلاص والعطاء لخدمة الإنسانية ودعم المرأة أينما كانت، وهي جهود كانت ولا تزال محل تقدير واحترام عالميين.

وأعربت سموها عن بالغ شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة لما أولته المرأة الإماراتية من اهتمام على كافة المستويات مدعومة بتشريعات وسياسات ومبادرات رائدة كان لها تأثيرها الكبير في ترسيخ حقوق المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين نهجاً مستداماً أرسى مبادئه المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما جعل من التجربة الإماراتية في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين نموذجاً إقليمياً رائداً وملهماً للكثير من دول العالم، كما أحدث قفزة نوعية في ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية، وتصدرها إقليمياً بأهم تقريرين هما تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الذي يرصد الجهود الحكومية حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات عبر 8 محاور، حيث حققت الإمارات فيه المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محققة قفزة نوعية وصولاً إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة (100 نقطة) في 5 محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، إضافة إلى «تقرير المساواة بين الجنسين 2020» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي قفزت فيه إلى المركز الـ 18 عالمياً مع حفاظها على المركز الأول عربياً.

وتوجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالتحية والتقدير للمرأة في الإمارات وحول العالم لما قامت وتقوم به من جهود مضنية للتعامل مع أزمة كورونا ومثابرتها في التصدي لهذه الجائحة العالمية، مؤكدةً سموها أن هذه الجهود كان لها تأثيرها الملموس في الحد من تداعيات الخطر صحياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال وجودها في الفرق الطبية وكافة القطاعات التي تمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الجائحة الشرسة، فضلاً عن دورها في تخفيف الآثار النفسية التي سببتها للأبناء بوجودها إلى جوارهم تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي والرعاية التعليمية.