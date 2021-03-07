سارة الأميري: تميز المرأة نتاج حتمي لدعم القيادة

أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت جلسة حوارية، نظمها الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، حول مشاركة المرأة في مجال الفضاء، أن الإمارات بذلت جهداً كبيرة في دعم وتمكين الكوادر النسائية الشابة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، خلال الجلسة، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، نتاج حتمي لاستثمار القيادة الرشيدة في العنصر البشري، منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي عمل مع إخوانه من المؤسسين، على إشراك المرأة في صنع القرار، ومساندتها وتهيئتها لتحمل المسؤولية، ليواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسيرة العطاء؛ للدفع بملف دعم وتمكين المرأة إلى آفاق الريادة والتميز.

وأشارت الأميري، إلى أنه مع اللحظات التاريخية لانطلاق مسبار الأمل والمشاركة الفعالة للمرأة الإماراتية في هذا الإنجاز التاريخي، تجلت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة في جميع المجالات، وبالأخص في المجال العلمي، الذي ظهر جلياً في وصول نسبة مشاركة المرأة بالفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إلى 34% وهي الأعلى عالمياً.

ومن جانبها ثمنت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المعطاءة على امتداد الوطن، للارتقاء بفكر أبناء دولة الإمارات لبناء أجيال قادرة على حمل أمانته والمحافظة على مكتسباته، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية، بدعم من سموها، أثبتت وجودها في مختلف المجالات، فتميزها في قطاع الفضاء، أكد مجدداً أنها عند حسن الظن، وقادرة على العطاء في كل ميدان تتولى فيه المسؤولية.

وفي مداخلة لصوفيا بريكنيل، نائبة السفير البريطاني لدى الدولة، باتريك مودي، أكدت أن مهمة «مسبار الأمل» في استكشاف المريخ، إنجاز تاريخي مهم في تاريخ العلوم واستكشاف الفضاء والكواكب بأيادٍ إماراتية عربية، ما يشكل مدعاة فخر واعتزاز لما توليه دولة الإمارات للبحث العلمي من عناية.

وأشارت بريكنيل، إلى أن وصول المشاركة النسائية في هذا المشروع إلى 34% من فريق العمل، وارتفاع نسبة الباحثات في الفريق العلمي للمشروع 80% من العدد الإجمالي للفريق، يعكسان جهود الإمارات لتمكين المرأة الإماراتية في مجال الفضاء.