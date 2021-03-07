شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تعريفية ناجحة حول رياضة دراجة «البي ام اكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات رئيس مجلس إدارة مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، افتتح المركز السبت الماضي، برنامجه التدريبي لهذا العام بندوة تعريفية خاصة برياضة دراجة «البي ام اكس» عبر برنامج زوم المرئي عن بعد، والتي ألقاها اللاعب المواطن المحترف بهذه الرياضة عبدالله حسين الحوسني وأدارها وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات مدير عام المركز بالإنابة وشارك فيها أكثر من 50 شخصاً من المهتمين بهذه الرياضة من الاتحادات الوطنية العربية للدراجات وهواة ومحبي هذه اللعبة.

وتناول المحاضر تاريخ ومكان انطلاق هذه الرياضة وتسلسلها الزمني وأنواعها المختلفة، وما تم إدراجه منها تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات والأولمبياد، وما هو بصدد الإدراج، وفي ختام الندوة طالب المشاركون خلال رفع توصيات بضرورة اهتمام الاتحادات الوطنية العربية بهذا النوع من رياضة الدراجات ولاعبيها ومحبيها من خلال دعمها وتنظيم مسابقات محلية وتشكيل فرق للأندية والمنتخبات على شاكلة دراجة الطريق والمضمار.