شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين»: 448 شاغراً وظيفياً في قطاعات مختلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع عدد المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص التي نجحت في توظيف مواطنين باحثين عن عمل في 1218 منشأة بقطاعات مختلفة، عن طريق بوابة «توطين» المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، داعية المواطنين الباحثين عن فرص التوظيف والتأهيل لسوق العمل إلى ضرورة التسجيل عبر البوابة.

ودعـــت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل للالتحاق بالشواغر الوظيفية المتاحة الآن عبر البوابة https://tawteen.mohre.gov.ae وعددها 448 وظيفة تشمل 216 شاغراً في دبي، و208 في أبوظبي، و 10 في عجمان و7 في الشارقة، و4 في رأس الخيمة، و2 في أم القيوين، موضحة أن الشواغر متاحة في مجالات مختلفة منها «التدريس والمحاسبة والسكرتارية، ومدير تنفيذي، ومستشار قانوني، ومدير تسويق، ومدير إدارة، ومشرف مواقع، ومهندس بناء معماري، ومهندس كهرباء، ومندوب مشتريات، ومسؤول إداري وموظف استقبال» وغيرها.