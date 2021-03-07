شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم تمثال أمنمحات الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

انتهت وزارة السياحة والآثار المصرية، من ترميم تمثال الملك أمنمحات الأول، وقررت الوزارة فتح معبد الأخ منو أمام الجمهور.

وقال د. حسن سليم، أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس وعضو المركز المصري الفرنسي لمعابد الكرنك، إنه تم ترميم التمثال، وتجهيز مصطبة من الحجر الرملي لعرض التمثال عليها. كما تم ترميم المخازن الجنوبية بمعبد الأخ منو، والانتهاء من أعمال ترميم الجدار الشرقي بفناء الخبيئة، وتم كذلك الاتفاق على عمل مصطبة يتم وضع بعض الكتل الحجرية الضخمة عليها، التي تقع شمال قاعة الأساطين الكبرى. كما تمت معاينة مكان أعمال دراسة النقوش الواردة على الأعمدة ونقوش جوسق الملك طهرقا من عصر الأسرة الـ 25 واستكمال أعمال النشر العلمي الخاص بها.

وفي الوقت ذاته، تفقدت اللجنة العليا للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك بالأقصر، عقب الانتهاء من اجتماعاتها، الأعمال التي تم إنجازها خلال موسم الحفائر الماضي بمعابد الكرنك، من بينها مقصورة الزورق، ومنطقة حفائر الدولة الوسطى وتمثال أمنمحات الأول، ومخازن تحتمس الثالث بمعبد الأخ منو، ولوحة الملك سيتي الأول بالصرح الثامن وتمثال رمسيس الثاني بالصرح التاسع.