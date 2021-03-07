شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة منصة للتنمية وخلق فرص العمل بالريف من خلال 10 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المهنى لسكان هذه القرى بما يمكن من خلق فرص عمل للشباب .

وتأتى المبادرة الرئاسية لتحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن في مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروع، فى مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم.

ونرصد أبرز الجهود التى تعمل عليها المبادرة لتوفير فرص عمل للأهالى

- إقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية .

- تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل .

- الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى.

- خريطة بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة .

- تفعيل "مبادرة شغلك فى قريتك" لصالح الشباب ولزيادة إنتاجية القرى.

- توفير تمويلات لـ 71 ألف مشروع متناهي الصغر بقرى المبادرة

- مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقري والنجوع بالمحافظات.

- توفير 4307 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة فى ١٢ محافظة.

- التشجيع على عودة الحرف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية.

- تخصيص قروض لدعم المشروعات المتوسطه والصغيرة بالقرى .