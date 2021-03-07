شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لتنسيقية الأحزاب..النائب محمد تيسير مطر يتقدم بـ13 طلبا للجهات التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 13 طلبا للجهات التنفيذية خلال شهر فبراير، والتى يتم تقديمها بناءً على الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الأهالي إلى مكتب خدمة المواطنين الخاص به، بالإضافة إلى متابعة فريق العمل لصفحات التواصل الاجتماعي.

بعض الطلبات المقدمة تم الانتهاء منها والاستجابة لها من قبل الجهات التنفيذية المختلفة، بينما البعض الآخر ما يزال فى مرحلة المتابعة، وفق الخطط الموضوعة من النائب محمد تيسير مطر وفريقه.

ويمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم إلى مكتب الخدمات عن طريق التواصل تليفونيًا على أرقام:

من أي خط أرضى: 0227174040

من أى جوال: 01033361686

أو من خلال زيارة المكتب بفرعيه فى دار السلام وجاردن سيتي، يوميًا من 4 إلى 10 مساءً عدا الجمعة:

????دار السلام: 60 شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

???? جاردن سيتي: 14 شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (1)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (2)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (3)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (4)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (5)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (6)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (7)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (8)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (9)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (10)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (11)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (12)



الطلبات التى تقدم بها النائب محمد تيسير مطر (14)