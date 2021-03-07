شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: مصر والسودان يجمعهما رباط الأخوة والمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عضو لجنة حقوق الإنسان، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الي السودان الشقيق أمس وما أسفرعنها من إعلان التنسيق الكامل بين مصر والسودان، في ملف سد النهضة ، والدعم المصرى القوى للسودان فى ملف الحدود السودانية الإثيوبية .

وأشادت مرثا محروس ، فى بيان لها، بالتنسيق الدبلوماسي و المبادرة السودانية لتوسعة الشركاء الدوليين في عملية التفاوض وأهمية رعاية مفاوضات جادة بنّاءة، مشيرة إلى أن الزيارة ستكون نقطة تطوير لتطبيق الاتفاقيات الكريمة سابقا وتدعيم العلاقة الاستراتيجية بين مصر والسودان

وأوضحت عضوعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الخرطوم، يحمل جملة من الدلالات المهمة، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع تطورات مهمة سواء على مستوى ملف سد النهضة ، وما تشهده الحدود السودانية الإثيوبية من تطورات، فضلاً عن ملف العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، وغيرها من الملفات ذات الأولوية.

وذكرت مرثا محروس ، ما شاهدناه من حفاوة الاستقبال للرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى السودان يؤكد ما يجمع الشعبين المصري والسوداني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك، مشيده بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم كبير، بما يعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصة في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الإهتمام المشترك، وأن السودان تقدر لمصر مواقفها الداعمة لها في كافة المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي المواقف المصرية التي تأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.