تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الإثنين

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة.



الرياح شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:46 والمد الثاني عند 08:55.. والجزر الأول عند الساعة 16:02

والجزر الثاني عند الساعة 01:57 .

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 19:28 والمد الثاني عند الساعة 06:08.. والجزر الاول عند الساعة 11:57 والجزر الثاني عند الساعة 01:04 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 20 85 50

دبي 26 19 85 45

الشارقة 25 18 80 40

عجمان 27 21 85 35

أم القيوين 25 17 85 35

رأس الخيمة 27 18 90 35

الفجيرة 32 21 65 20

العين 28 17 75 40

ليوا 27 15 70 45

الرويس 24 19 75 45

السلع 26 19 70 40

دلما 25 20 80 50

طنب الكبرى 24 19 80 45

طنب الصغرى 24 19 80 45

أبو موسى 24 19 80 45