سامح شكري يؤكد تمسك بلاده بالتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، تمسك بلاده بالتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها.



موقف مصري ثابت تحدث عنه شكري خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش بمقر الخارجية المصرية في القاهرة.

وتطرق لقاء شكري وكوبيتش إلى تطورات الأزمة الليبية وسبل الدفع تجاه الحل السياسي في هذا البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ 2011.

وتعقد، غدًا الإثنين في مدينة سرت، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.

وفازت قائمة محمد المنفي، فبراير/شباط الماضي، برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، والتي تضم عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح (أقرب منافسيه). ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتداولت وسائل إعلام ليبية تسريبا حول أسماء التشكيلة الوزارية، التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب والتي تضمنت أسماء بينها صقر بوجواري، رمضان بوجناح الحسناوي نائبين لرئيس الوزراء، حمد عبدالرزاق العبيدي وزيرا للزراعة، وطارق عبد السلام مصطفى ابوفليقه وزيرا للموارد المائية، وتوفيق الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية، عبد الشفيع حسين البرعصي وزيرا للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيرا للتخطيط، ولمياء فتحي أبوسدره وزيرة للخارجية، خالد خليل الجازوي وزيرا للصحة.