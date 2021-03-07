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10 وزراء جدد في الحكومة الأردنية

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الدمام - شريف احمد - أُعلِن في الأردن اليوم أن الملك عبدالله الثاني أصدر مرسوماً ملكياً بإجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يعدّ الأول منذ تشكيلها في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، شمل تعيين 10 وزراء جدد من بينهم وزير للداخلية .

وعُيّن خلال المرسوم عدد من الوزراء، حيث تم تعيين مازن الفراية وزيراً للداخلية، وصخر دودين وزيراً للإعلام، وعلي العايد وزيراً للثقافة، ووجيه عزايزة وزيراً للنقل، ومحمد النجار وزيراً للمياه والري، وخالد الحنيفات وزيراً للزراعة، وأحمد الزيادات وزيراً للعدل، ومحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، ومعن القطامين وزيراً للعمل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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