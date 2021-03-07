شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تفرج عن موظفة الإغاثة البريطانية " زاغاري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محام ومشرعة بريطانية اليوم الأحد ، إن إيران أفرجت عن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف ونزعت أصفادا إلكترونية كانت مثبتة بقدميها بعد حكم بسجنها خمسة أعوام، بعد أن ألقى الحرس الثورى الإيراني القبض عليها في 2016 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم .

ورحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالإفراج عن زاغاري راتكليف، لكنه قال إن استمرار إيران في تقديمها للقضاء "لا يطاق".

وقالت توليب صديق عضو البرلمان البريطاني اليوم الأحد إنها تحدثت إلى أسرة زاغاري راتكليف وإن الأسرة أبلغتها بإزالة القيد الإلكتروني من قدميها، لكنها استدعيت مرة أخرى إلى المحكمة.