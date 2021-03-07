واشنطن تعلق على هجوم عين الأسد: ردنا سيكون مدروساً ومناسباً

وقال اوستن "إذا كنا سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد في العراق فإن ذلك سيكون في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وأضاف "يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أننا سندافع عن قواتنا وأن ردنا سيكون مدروسا ومناسبا".



وتابع "نريد الاعتماد على الدبلوماسية ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون قواتنا جاهزة للردع".

والأسبوع الماضي، تعرضت قاعدة عين الاسد التي تضم قوات عراقية وأخرى من التحالف الدولي إلى عملية قصف بعدة صواريخ.

