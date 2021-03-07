الأردن يجري تعديلا وزاريا محدودا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تعديلا على حكومة بشر الخصاونة، التي تشكلت في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي



ويؤدي الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة اليمين أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الأحد.

وشمل التعديل تسع حقائب وزارية، منها وزارة الثقافة، النقل، المياه والري، الزراعة، العمل، التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم بعض وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، الأسبوع الماضي، تمهيدا للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم.

ويعد هذا التعديل الأول لحكومة بشر الخصاونة بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفاً لحكومة عمر الرزاز".

كان الملك عبدالله الثاني وافق على حكومة الخصاونة التي ضمت 32 وزيرا، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأت أعمالها في هذا التاريخ.

وأواخر الشهر الماضي، قدم وزيرا الداخلية والعدل استقالتهما بناء على طلب من الخصاونة، بعد حضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به في إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبموجب قانون الدفاع في الأردن، يُمنع أي تجمع يزيد على 20 شخصا، في ظل الإجراءات التي تتخذها المملكة، لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا