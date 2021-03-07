بابا الفاتيكان يصل إلى ملعب "فرانسو حريري" بأربيل ليترأس مراسم القداس الإلهي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى ملعب "فرانسو حريري" بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ليترأس مراسم القداس الإلهي.



ويقيم البابا فرنسيس قداسا تاريخيا في ملعب فرانسو حريري الرياضي بالمدينة، في آخر محطات زيارته إلى العراق التي بدأت الجمعة وتنتهي غدا الإثنين.

ويشهد القداس الذي سيقام في ملعب فرانسوا حريري حضور ١٠ آلاف مصل، رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألف، وسبب التخفيض هو تفشي جائحة والتمكن من تطبيق التباعد الاجتماعي.

وكشف رئيس أساقفة إيبارشية أربيل الكلدانية المطران مار بشار متي وردة، عن أسباب اختيار بابا الفاتيكان، ملعب فرانسو حريري لإقامة "القداس".

وأكد وردة أن ملعب فرانسو حريري بأربيل "منطقة تشهد أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط يضم نحو 8 آلاف عائلة في بقعة واحدة".

وتابع: "تم اختيار الملعب الذي يتسع لنحو 30 ألف شخص، لإقامة القداس هناك.. جاء تحدياً لجائحة كورونا وحفاظاً على التباعد الاجتماعي إضافة إلى إجراءات الفحص والاعتماد على وعي الناس".

وأوضح أن "التنقل إلى الملعب سيكون بآلية خاصة لن يسمح بحدوث زخم مروري". وكان ستيفان شاني مسؤول إعلام الكنيسة الكلدانية في أربيل، أكد في تصريحات سابقة، أن القداس الإلهي الذي سينظم في ملعب فرانسو حريري وسط المدينة، سيحضره أكثر من 10 آلاف مسيحي من كافة أنحاء العراق، بينهم مسيحيون من دول الجوار وأوروبا.