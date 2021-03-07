شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تستأنف العلاقات الثنائية مع قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الحكومة اليمنية اليوم (الأحد) استئناف العلاقات الثنائية مع قطر وتنسيق المواقف وتوحيدها إزاء التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية

واليمنية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، جاء ذلك في المباحثات الثنائية التي عقدت في الدوحة بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وسلم الوزير اليمني نظيره القطري رسالة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد فيها بجهود قطر ودعمها للشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد وزير الخارجية اليمني حرص بلاده على عودة العلاقات مع دولة قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع تستجيب لتاريخ تلك العلاقات بين البلدين، مشيداً بالمصالحة الخليجية وعودة اللحمة والتآلف بين الأشقاء والذي رحبت به اليمن نظراً لما تحظى به جميع الدول الخليجية من مكانة، خصوصا في قلوب اليمنيين تستند على وشائج القربى ووحدة الهدف والمصير والتاريخ المشترك.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن وزير الخارجية القطري أكد أن استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين قائم على الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين.

وأوضح أن بلاده حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للنهوض بالاقتصاد اليمني، مجدداً موقف قطر الثابت في دعم الشرعية اليمنية والتأكيد على موقف بلاده من وحدة وأمن وسلامة أراضي اليمن بما في ذلك دعم جهود المبعوث الأممي في إحلال السلام والاستقرار.