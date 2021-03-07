شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: أمر رئاسي لتسهيل التصويت في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً، اليوم (الأحد)، يهدف إلى تسهيل الإدلاء بالأصوات في الانتخابات، فيما يسعى الجمهوريون إلى الحد من حقوق التصويت في أعقاب انتخابات 2020.

وجاء أمر بايدن في ذكرى مرور 56 عاماً على «الأحد الدامي» عام 1965 عندما هاجمت قوات ولاية ألاباما والشرطة متظاهري الحقوق المدنية في مدينة سلما بالولاية والذين كانوا يحتجون على التمييز العنصري في مراكز الاقتراع.

وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب (الأربعاء) قانوناً شاملاً لتحديث إجراءات التصويت وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونغرس إلى لجان مستقلة. ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويوجه أمر بايدن الوكالات الاتحادية بتقديم خطط في غضون 200 يوم تحدد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين. كما يوجه كبير مسؤولي المعلومات في الولايات المتحدة لتحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.