بنك مصر إيران يعلن غدًا تغيير اسمه وشعاره وخطته المستقبلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يعلن عمرو الجارحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك (بنك مصر إيران سابقا) إطلاق الهوية والشعار الجديد للبنك في مؤتمر صحفي غدا الاثنين.

ويتناول المؤتمر شرح الاستراتيجية المستقبلية للبنك ومعدلات النمو المستهدفة ومواكبة التطور المستمر في الجهاز المصرفي.

وكان الخليج 365 نشر نهاية عام 2019 موافقة البنك المركزي على طلب بنك مصر إيران بتغيير اسمه إلى "ميد بنك" وكذلك العلامة التجارية للبنك.

ويهدف البنك من تغيير اللوجو واسمه تجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثر أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعماله في مع الخارج.

وتتوزع ملكية البنك بين مصر وإيران بواقع 60% لمصر و40% لإيران تستحوذ مصر على الحصة الأكبر.

وتأسس بنك مصر إيران للتنمية في مايو 1975 كشركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجاري قصير الأجل، بحسب موقع البنك.