تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار الخميس الماضي، فيما تراجع السعر في بنك التعمير والإسكان، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، والبركة، وكريدي أجريكول، والإسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.