5 قرارات عاجلة بشأن واقعة "سؤال العلوم" في "امتحانات الإعدادية" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

اتخذت إدارة جرجا التعليمية جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، عدة قرارات هامة بشأن ورود سؤال بامتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي من مقرر الفصل الدراسي الثاني، ضمن أسئلة الامتحان التجميعي للفصل الدراسي الأول.

وجاءت القرارات التي نشرتها إدارة جرجا التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

- تشكيل غرفة عمليات بالإدارة لبحث ودراسة الواقعة

- التواصل مع مديرية التربية والتعليم لعرض المشكلة

- احتساب درجات السؤال كاملة لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحان.

- إحالة المتسبب في الواقعة للتحقيق

-استبعاده الموجه الأول لحين انتهاء التحقيقات.

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج رصدت ورود سؤال في الامتحان المجمع للصف الثالث الإعدادي بإدارة جرجا التعليمية ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم.

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